Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vier Leichtverletzte bei Unfall auf der Bundesstraße 33 (27.02.2022)

Mönchweiler (ots)

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 33. Ein 42-jähriger Ford Mondeo Fahrer fuhr auf der B 33 von Villingen in Richtung Mönchweiler. Als er nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, überholte ihn in diesem Moment eine 33-jährige Seat Ibiza Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei trugen der Ford Fahrer, zwei Insassen seines Autos und die überholende Frau leichte Verletzungen davon. Alle Personen kamen mit Rettungswagen in eine Klinik.

