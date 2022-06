Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Herbertingen - Gebäudebrand

Einen leichtverletzen Bewohner mit leichten Brandverletzungen gab es bei einem Gebäudebrand in Herbertingen am Sonntag gegen 02:30 Uhr. Das Gebäude fing aus noch nicht bekannter Ursache Feuer und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude entstand ein Schaden von geschätzten 100.000 Euro, es besteht nach aktuellem Stand Einsturzgefahr. Die Feuerwehr war mit 19 Fahrzeugen und 120 Mann vor Ort. Die Ermittlungen dauern noch an.

Herdwangen-Schönach - Verkehrsunfallflucht mit schwerverletztem Fußgänger

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger, der am Sonntag gegen 00:25 Uhr auf der K8269 zwischen Kleinschönach und Hügelhof in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Nach aktuellem Stand wurde er von einem PKW erfasst, der ebenfalls in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Der unfallverursachende PKW-Lenker flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den schwerverletzten Fußgänger zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552 20160 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell