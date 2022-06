Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg - Sachbeschädigung an LKW-Anhänger

Vermutlich mit einem Messer haben zwei noch unbekannte Täter am Samstag gegen 07:00 Uhr die Planen von drei LKW-Anhängern eines Zirkus in der Meersburger Straße in Ravensburg beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 803 3333 erbeten.

Leutkirch - Unfall mit anschließender Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Einen größeren Unfall mit Überschlag ereignete sich am Samstag gegen 22:50 Uhr auf der A96 Höhe Leutkirch. Der Unfallverursacher befuhr laut Zeugenaussagen mit annähernd 200 km/h die A96 in Fahrtrichtung Memmingen. Unter Gefährdung einer weiteren Verkehrsteilnehmerin kommt er in der Folge von der linken Fahrspur über die rechte Fahrspur und den Seitenstreifen in den Grünstreifen und eine ansteigende Böschung, wo er sich anschließend überschlägt und auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kommt. Der Unfallverursacher konnte sich aus eigener Kraft leichtverletzt aus dem Unfallfahrzeug befreien. Gegenüber der Polizei und den Rettungskräften zeigt er sich völlig unkooperativ und musste, nachdem er auf die Autobahn zu laufen droht, unter Zwang davon abgebracht werden. Hierbei kommt es zu weiteren Widerstandhandlungen.

Zeugen und eventuelle Geschädigte des Unfalls oder der vorangegangenen Fahrweise des Tatverdächtigen werden gebeten sich beim Verkehrsdienst in Kißlegg unter der Rufnummer 07563 90990 zu melden.

Kißlegg/Wangen - Verdacht verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens besteht gegen vier Fahrzeugführer von PKWs mit Schweizer Kennzeichen auf der A96 am Samstag zwischen ca. 18:30 Uhr und 19:00 Uhr von Kißlegg in Richtung Lindau. Nach Angaben von Zeugen bremsten sie den Verkehr auf 80 km/h runter um im Anschluss stark zu beschleunigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Verkehrsdienst in Kißlegg unter der Rufnummer 07563 90990 zu melden.

