Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell

Pkw kommt von Fahrbahn ab - Polizei sucht Zeugen

Eine leicht verletzte Person und wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der K 7973 ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Fahrzeuglenker war mit seinem Skoda zwischen Kernen und Zogenweiler unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge ein dunkler größerer Pkw entgegenkam, dem er ausweichen musste. Dabei geriet er ins schneebedeckte Bankett, wo er die Kontrolle über seinen Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam. Mehrere Meter neben der Straße kam der Skoda auf der Seite zum Liegen. Der 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und begab sich nach dem Unfall in ärztliche Behandlung. Ein Abschleppunternehmen barg den Skoda mittels eines Krans. Der Lenker des entgegenkommenden dunklen Fahrzeugs, bei dem es sich möglicherweise um einen VW Touran gehandelt haben könnte, setzte indes seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem dunklen Pkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Riedhausen

Seniorin entgeht knapp Betrugsversuch

Erneut haben Betrüger am Dienstag etliche Bürger im Landkreis mit der bereits hinlänglich bekannten Masche des Schockanrufs kontaktiert. Die Täter geben sich in dem Anruf als naher Angehöriger aus und behaupten, eine Person bei einem Verkehrsunfall getötet zu haben. Nun sei eine hohe Kaution zu zahlen, um einer sofortigen Inhaftierung zu entgehen. Eine Seniorin ist dank des geistesgegenwärtigen Verhaltens einer Bankangestellten nur knapp einem hohen Vermögensschaden entgangen. Die Frau schenkte der geschickten Gesprächsführung der Anruferin Glauben und begab sich zu ihrer Hausbank, um dort einen fünfstelligen Euro-Betrag abzuheben. Die Bankberaterin schöpfte sofort Verdacht und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung erneut, insbesondere lebensältere Angehörige und Bekannte zu dieser Betrugsmasche zu sensibilisieren.

Bad Wurzach

Diebstahl aus Gaststätte

In eine Gaststätte in der Weitprechtser Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein bislang unbekannter Täter eingedrungen. Mutmaßlich gelangte der Unbekannte über eine nicht verschlossene Türe in den Gastraum und entwendete dort eine Registrierkasse mit Bargeld. Personen, die in der Tatnacht im Bereich der Lokalität Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

Bad Waldsee

Räder an Wohnmobilen gestohlen

Auf dem Gelände eines Wohnmobilherstellers wurden in den letzten zehn Tagen an mehreren Fahrzeugen Räder und Felgen gestohlen. Die Täter montierten insgesamt sechs der Räder samt Felgen ab und nahmen diese mit, sodass der Firma ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Inzwischen wurde beim Polizeiposten Bad Waldsee Anzeige erstattet, sachdienliche Hinweise auf die Unbekannten werden unter Tel. 07524/4043-0 entgegengenommen.

Bad Waldsee

Totalschaden an Pkw nach Unfall

Nach einem Zusammenprall mit einer Straßenlaterne ist am frühen Donnerstagmorgen an einem Auto Totalschaden entstanden. Dessen 21 Jahre alte Fahrerin befuhr die Haslachstraße in Michelwinnaden und kam gegen 0.30 Uhr auf der glatten Straße ins Rutschen. Frontal prallte sie gegen die Laterne, sodass an ihrem Pkw ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Wie hoch dieser an der Laterne ist, muss durch die Stadt noch geprüft werden.

Kißlegg

Vorfahrt genommen

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in der Schlossstraße einem Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der 59 Jahre alte Schwerlastlenker wollte von der Bahnhofstraße in die Schlossstraße einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden 89-Jährigen in einem VW Golf. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von jeweils rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell