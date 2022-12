Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Pkw kommt auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen

Mit dem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Betonmauer sowie einer Straßenlaterne kollidiert ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer in der Römerstraße. Das Fahrzeug, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der 54-Jährige blieb indes glücklicherweise unverletzt.

Krauchenwies

Autofahrer gerät beim Abbiegen in den Gegenverkehr

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 0.15 Uhr auf der L 286 bei Krauchenwies ereignet hat. Der 32-jährige Fahrer eines Audi wollte von der L 286 nach links auf die Habstaler Straße abbiegen. Beim Abbremsen rutschte der Fahrzeuglenker aufgrund der nicht den Witterungsverhältnissen angepassten Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW. Während an dem Audi des Unfallverursachers ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, wird der Sachschaden am VW auf rund 2.000 Euro beziffert. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Meßkirch

Polizei sucht nach Verkehrsunfallflucht Zeugen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf nachdem der Fahrer, oder die Fahrerin eines weißen Seat gegen 18.40 Uhr auf der K 8236 zwischen Meßkirch und Rengetsweiler an der Abzweigung Dietershofen auf einen VW aufgefahren ist. Anschließend flüchtete der Fahrzeuglenker / die Fahrzeuglenkerin, der weiße Seat konnte von einer Streife gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in Pfullendorf festgestellt werden. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer/ der Fahrerin machen können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Bad Saulgau

Pkw kollidiert mit Baum

Auf der K 8259 zwischen Renhardweiler und Braunenweiler ist am Mittwoch gegen 16.15 Uhr ein 67 Jahre alter Toyota-Fahrer in einer scharfen Linkskurve aufgrund der glatten Fahrbahn von der Straße abgekommen und mit einem Straßenpfosten sowie einem Baum kollidiert. Während der Fahrzeuglenker unverletzt blieb, entstand an seinem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Toyota.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Vorbeifahren hat am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Opel gestreift, der in der Alten Postgasse am Fahrbahnrand abgestellt war. Weil der Unfallverursacher einfach weiterfuhr, ohne sich um den Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags zu kümmern, ermittelt nun der Polizeiposten Pfullendorf wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise etwaiger Zeugen werden unter Tel. 07552/2016-0 erbeten.

Herbertingen

Autofahrerin prallt an Bahnübergang gegen Ampelanlage

Gegen die Ampelanlage eines Bahnübergangs ist am Mittwochvormittag eine 64 Jahre alte Renault-Fahrerin in der Bahnhofstraße geprallt. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem Pkw in der leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Verkehrseinrichtung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, die 64-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell