Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Werdohl (ots)

Am 22.12., um 15.26 Uhr, kam es auf der B229 zu einer Frontalkollision zwischen einem Opel Meriva und einem BMW X3. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 49-jähriger Plettenberger, kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Plettenberg. Er war nach bisherigen Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Sein Unfallgegner, ein 64-jähriger Herscheider, musste mit schwersten Verletzungen in das Unfallklinikum Dortmund ausgeflogen werden. Dort verstarb er am Heiligabend.

Die Spurensuche und -sicherung wurde durch ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund unterstützt. Beide PKW wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell