Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Iserlohn (ots)

Am 17. Dezember, um 21.23 Uhr, wurde eine 39-jährige Fußgängerin aus Iserlohn bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrichstraße verletzt. Sie beabsichtigte in Höhe des Jobcenters die Straße zu Überqueren. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Hemeraner mit seinem Auto in Richtung Iserlohner Innenstadt. Im Bereich der Querungshilfe kam es zum Zusammenstoß. Mit schweren, zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen, kam sie in ein Iserlohner Krankenhaus. Dort verschlechterte sich ihr Zustand. Am Folgetag wurde sie der Essener Uniklinik zugeführt, wo sie am Heiligabend verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (dill)

