Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Exhibitionist am Bahnhof - Autoteile demontiert und entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Fahrzeugteile entwendet

Diebe entwendete in der Nacht von 06.03.2023 auf 07.03.2023 von einem Betriebsgelände einer Automobilfirma in der Salierstraße in Fellbach-Schmiden Fahrzeugzubehör in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Insbesondere wurden Kompletträder und Carbon-Bremsen an Fahrzeugen demontiert und mitgenommen. Die Täter müssten zum Abtransport der Ware vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet haben.

Wer hat in der Tatnacht Beobachtungen von Personen, Fahrzeugen oder Beladeaktivitäten im genannten Zeitraum gemacht? Hinweise nimmt die Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

Eine 75-jährige Golf-Fahrerin sei am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Friedrichstraße Ecke Aspacher Straße in den dortigen Kreisverkehr ohne zuvor abzubremsen bzw die Vorfahrt zu achten eingefahren. Dort stieß sie mit einem Pkw Citroen zusammen, wobei 7000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Fellbach: Über Gleise gefahren

Ein 21-jähriger ortsunkundiger Fahranfänger befuhr am Donnerstag gegen 20 Uhr die Steinbeisstraße und wollte nach links in die Stuttgarter Straße einbiegen. Er fuhr hierbei zu weit nach links und lenkte ins Gleisbett der Stadtbahn. Von dort fuhr das Fahrzeug noch über Bordstein und Grünstreifen, ehe es wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Es entstand über 8000 Euro Sachschaden. Die Gleise nahmen hierbei nur geringen Schaden. Verletzt wurde niemand und das Auto wurde abgeschleppt.

Fellbach: Unfall auf B 14

9000 Euro Sachschaden und drei beschädigte Autos ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B 14 im Feierabendverkehr in Richtung Waiblingen ereignete. Eine 53-jährige VW-Fahrerin befuhr die linke Fahrspur und erkannte zu spät einen Rückstau. Sie fuhr auf einen Pkw Kia auf und schob dieses Auto noch auf einen VW Bora auf. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Kernen im Remstal: Fußgängerin übersehen

Auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Karlstraße übersah am Donnerstag gegen 13 Uhr ein 77-jähriger Toyota-Fahrer beim Rückwärtsausparken einen hinter seinem Fahrzeug gehende Fußgängerin. Die 74-jährige Frau stürzte beim Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Fellbach: Unfall an Kreuzung

Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr fuhr ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer von der Kleiststraße in den Kreuzungsbereich der Haldenstraße ein und stieß hierbei mit einer Opel-Fahrerin zusammen. Beim Unfall wurde sowohl der Mercedes-Fahrer als auch seine 43-jährige Unfallgegnerin leicht verletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf 10.000 Euro.

Schorndorf: Betrunken auf Bundesstraße unterwegs

Ein 44-jähriger Ford-Fahrer fiel am Donnerstag kurz nach 13 Uhr auf der Bundesstraße 29 bei der Anschlussstelle Schorndorf West mit einer unserer Fahrweise auf, wobei er auch Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Die alarmierte Polizei konnte im Anschluss den Autofahrer stoppen, der wie sich herausstellte, betrunken am Steuer saß. Ein Test ergab über 2,5 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, wobei auch seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.

Winterbach: Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Straße Oberdorf in eine Bäckerei eingebrochen. Es wurde von den Tätern hierbei eine Glasschiebetür aufgebrochen, die sich so Zugang verschafften. Entwendet wurde aus dem Geschäfts den vorliegenden Informationen nichts. Tathinwiese nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Exhibitionistische Handlung

Ein 22-jähriger junger Mann befand sich am Donnerstag gegen 9 Uhr beim Bahnhof Waiblingen bei Gleis 3 und hatte dabei sein Geschlechtsteil aus der Hose. Er machte mit seiner Hand daran herum und starrte zeitgleich eine junge Frau an, die an einer Haltestelle saß. Der Vorfall wurde von dem 17-jährigen Mädchen polizeilich angezeigt, woraufhin nun gegen den 22-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

