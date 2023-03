Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Baucontainer - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: An Ampel aufgefahren

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr auf der B29. Ein 60-jähriger Daimler-Fahrer befuhr dort die B29 in Richtung Aalen. Auf Höhe der BAB-Anschlussstelle Aalen/Westhausen musste er sein Fahrzeug an der roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender 18-Jähriger übersah dies und fuhr mit seinem Mercedes auf. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine leicht Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagfrüh ereignet hat. Eine 19-Jährige befuhr gegen 7:20 Uhr die B19 in Richtung Abtsgmünd. Kurz nach dem Ortsausgang Untergröningen kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde die junge Fahrerin leicht verletzt.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag gegen 7 Uhr befuhr eine 19-jährige Ford-Fahrerin die Beethovenstraße und wollte von dort nach links in die Kircheimer Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem VW-Caddy eines 65-Jährigen zusammen, welcher die Kirchheimer Straße von Bopfingen-Stadtmitte in Richtung Kirchheim befuhr. An den beiden PKW entstand Blechschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 15000 Euro beläuft.

Spraitbach: Einbruch in Baucontainer

Auf einem Firmengelände in der Hirenbachstraße wurde ein Baucontainer, der als Lagerraum benutzt wird, aufgebrochen und durchwühlt. Ein Einbruchsversuch an einem weiteren Baucontainer, ebenfalls auf dem Gelände, scheiterte. Das Tatgeschehen wurde am Mittwochfrüh bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell