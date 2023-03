Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Autos mutwillig beschädigt - Holz und E-Scooter entwendet - verbotenerweise Filmaufnahmen von Polizisten gefertigt - Auto aufgebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Provokantes und strafrechtlich relevantes Verhalten gegenüber der Polizei

Beamte der Verkehrspolizei Backnang führten am Dienstagnachmittag beim Parkplatz Harbachkreisverkehr allgemeine Verkehrskontrollen durch, wobei auch gegen 15.15 Uhr der Fahrer eines Mercedes-Sprinters angehalten wurde. Zunächst lehnte der Autofahrer es ab, sein Fahrzeug zur Überprüfung der Ladung zu öffnen. Im weiteren Verlauf nahm er sein Handy und fertigte von den Beamten bei der Durchführung ihrer Tätigkeit Filmaufnahmen an. Trotz Anweisungen der Beamten dies zu unterlassen, nahm er fortlaufend das gesprochene Wort der Beamten auf. Auf die Bitten der Beamten, die Aufnahmen zu unterlassen und die Daten zu löschen, war der 19-jährige Mann nicht bereit einzugehen. Es wurde in der Folge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart eine richterliche Anordnung erwirkt, das Mobiltelefon des Autofahrers zu beschlagnahmen. Neben einer Anzeige wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes erwartet den Beschuldigten nun auch eine Strafanzeige wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Aspach: Wohnungseinbruch

In einer Sammelunterkunft in der Marbacher Straße wurde am Mittwochabend gegen 18 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Die Einbrecher haben hierzu das Fenster eingeschlagen und sich Zugang zu dem Zimmer verschafft, wo sie letztlich einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendeten. Am Fenster entstand ca. 200 Euro Schaden. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, in dessen Zusammenhang auch zwei Männer im Umfeld des Tatobjekts wahrgenommen wurden, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Vorfahrt missachtet

In Maubach ereignete sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem 6000 Euro Sachschaden entstand. Ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw Citroen Berlingo wollte von der Wiener Straße kommend auf die B 14 einbiegen und missachtet hierbei die Vorfahrt einer Mitsubishi-Fahrerin, die in Richtung Stuttgart gefahren ist. Bei dem Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt.

Backnang: Baumstamm entwendet

Bei einem Waldweg im Bereich der Zufahrt zur Mülldeponie wurde zwischen 1. Februar und 23. Februar ein Buche-Baumstamm im Wert von über 300 Euro entwendet. Der Vorfall wurde nachträglich bei der Polizei bekanntgemacht. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Autofahrer einen in der Schlichtener Straße am Fahrbahnrand stehenden VW Bus. Dieser wurde hierbei erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher war nach dem Vorfall geflüchtet, ohne diesen zu melden. Die Polizei Schorndorf hat nun die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen, das sich zwischen 14.00 Uhr und 15.25 Uhr ereignete, und bittet unter Tel. 07181/2040 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: E-Scooter entwendet

Ein bei einem Fitnessstudio in der Straße Innere Weidach abgestellter E-Scooter wurde am Mittwoch gegen 18.30 Uhr entwendet. Der Tatverdächtige durchtrennte das Spiralschloss, mit welchem das Zweirad gegen Diebstahl gesichert war und flüchtete mit dem Gefährt in Richtung Bahnhof. Weitere Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib des Gefährts, an dem das Versicherungskennzeichen 772CHP angebracht ist, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Winterbach-Manolzweiler: Auto aufgebrochen

Ein Pkw VW, der bei einem Feldweg im Bereich der Kaiserstraße stand, wurde am Mittwochvormittag aufgebrochen. Unbekannte schlugen hierzu eine Fensterscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen 9.45 Uhr und 10.45 Uhr verübt wurden, wird von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Weinstadt-Großheppach: Unfall beim Wenden

20.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.40 Uhr ereignete. Eine 60-jährige Opel-Fahrerin missachtete bei einem Wendemanöver den entgegenfahrenden Verkehr, wobei sie mit einem Pkw Skoda kollidierte. Hierbei zog sich im Pkw Skoda eine 43-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Weinstadt: Über 20 Autos mutwillig beschädigt

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Heerbergstraße wurden nach bisherigen Erkenntnissen 22 Autos mutwillig beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, wobei an den Fahrzeugen die Lackierungen zerkratzt wurden. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 80.000 Euro beziffert. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07151/950422 entgegengenommen werden.

Waiblingen-Neustadt: 9-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

In der Ringstraße wurde Dienstagnachmittag ein 9-jähriger Junge bei einem Unfall schwer verletzt. Er sei dort um 15.40 Uhr zwischen parkenden Fahrzeugen plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, wo er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst wurde. Der 40-jährige Seat-Fahrer habe das Kind zu spät wahrgenommen und habe trotz abbremsen und ausweichen einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden können. Das Kind wurde vom Rettungsdienst noch an der Unfallstelle versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten, sollten sich zur Klärung der Unfalldetails mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

