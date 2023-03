Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Fahrzeug übersehen - 10.000 Euro Sachschaden

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 45-Jähriger am Mittwochmittag verursachte. Kurz nach 13 Uhr überholte eine 65-Jährige auf der Landesstraße 1080 zwischen Essingen und Forst einen vorausfahrenden Lkw. Ein 45-Jähriger, der mit seinem VW an der Einmündung stand, fuhr los, wobei er den Seat der 65-Jährigen übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Seat abgewiesen und prallte gegen den Lkw. Alle Unfallbeteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Burgstallkreisel missachtete ein 22-jähriger VW-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr die Vorfahrt eines 48 Jahre alten Smart-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß kam, bei welchem beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Neresheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochvormittag, 11 Uhr, einen Dacia Logan, der in dieser Zeit in einer Tiefgarage in der Schulstraße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Neresheim: 12.000 Schaden

Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 71-Jährige am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr mit ihrem Jeep Compass auf die Heidenheimer Straße ein. Hierbei übersah sie den Opel einer 64-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, bei dem beide Beteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29, zwischen dem Aalener Dreieck und dem Rombachtunnel, übersah ein 54-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr den Mercedes Benz eines 54-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Unterschneidheim: Unfallflucht

Rund 500 Euro Schaden verursachte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Dienstagmittag zwischen 14 und 17 Uhr, als er einen Mercedes Benz beschädigte, der in der Franz-Bühler-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Überhöhte Geschwindigkeit und offenbar "Driftübungen" waren die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.40 Uhr ereignete. Ein 21-Jähriger kam dabei mit seinem BMW in der Graf-von-Soden-Straße von der Straße ab und fuhr mit dem Pkw gegen eine Straßenlaterne.

Heubach: Fahrzeug übersehen

Auf rund 3300 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein 26-Jähriger am Mittwochmittag verursachte. Gegen 13.15 Uhr fuhr er rückwärts mit seinem Lkw von einem Grundstück kommend, auf die Rechbergstraße ein. Dabei übersah er ein geparktes Fahrzeug und streifte dieses.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstagnachmittag, 17.15 Uhr und Mittwochmorgen, 7.25 Uhr, versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Marie-Curie-Straße zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Der von den Tätern verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heuchlingen: Zweimal wirtschaftlicher Totalschaden

Auf der Landesstraße 1158 Einmündung Brackwang, in Richtung Heuchlingen, übersah ein 45 Jahre alter Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr den Opel eines 81-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Opel nach rechts abgewiesen, wobei er gegen einen Leitpfosten prallte und anschließend im Grünstreifen zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der Gesamtschaden beziffert sich auf rund 16.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug gestreift

Ein 68-Jähriger streifte am Mittwochmorgen gegen 8.50 Uhr beim Vorbeifahren mit seinem Audi einen in der Münstergasse abgestellten BMW, wobei ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro entstand. Der Unfallverursacher hinterließ lediglich eine Nachricht an dem beschädigten Fahrzeug und fuhr davon. Gegen ihn wird daher eine Anzeige wegen Unfallflucht gefertigt.

