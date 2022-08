Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Radfahrerin bei Sturz verletzt

Rottweil (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Sturz auf der Hochmaurenstraße am Sonntagabend verletzt worden. Eine 56-jährige Radfahrerin war hinter ihrem 60-jährigen Ehemann auf der Hochmaurenstraße in Richtung Tuttlinger Straße unterwegs. Auf Höhe einer Firma bremste der 60-Jährige. Dies erkannte die hinter ihm fahrende Frau zu spät und fuhr gegen das Hinterrad des vorausfahrenden Rades. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An ihrem Rad entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

