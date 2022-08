POL-KN: (Vöhringen, Lkr. Rottweil) Dieb klaut Bargeld aus Umkleidekabine - Polizei bittet um Hinweise

Villingen-Schwenningen (ots) - Rund 6.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Auffahrunfalls, den ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 verursacht hat. Eine 33-jährige Opel Corsa Fahrerin hielt an der Auffahrt "Villingen-Süd" zur B 33 in Richtung St. Georgen an. Ein nachfolgender 22-jähriger Toyota RAV 4 Fahrer reagierte zu spät ...

