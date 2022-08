Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Mühlhauser Straße und Klauseneck-Straße

Aach (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagnachmittag auf der Mühlhauser Straße passiert ist. Eine 63-jährige Citroen-Fahrerin war auf der Mühlhauser Straße von Aach in Richtung Mühlhausen unterwegs. Im Bereich der Kreuzung zur Klauseneck-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda einer 33 Jahre jungen Frau. Diese erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Abschleppdienst kümmerten sich um die verunfallten Wagen.

