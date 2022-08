Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hausbewohner ertappen Einbrecher (22.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einbrecher sind am frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr in ein Haus auf der Straße "Hallerhöhe" eingestiegen. Unbekannte drangen über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen im Erdgeschoss des Hauses. Dadurch geweckt schauten die Hausbewohner nach, worauf die Einbrecher unerkannt flüchteten. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt.

