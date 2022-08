Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald und St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei zieht betrunkenen Unfallverursacher aus dem Verkehr (21.08.2022)

Schönwald (ots)

Ein Audi E-Tron Fahrer hat am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf einen Parkplatz beim "Reinertonishof" in der Straße "Schwarzenbach" zwei Autos angefahren und ist geflüchtet. Der Mann stieß gegen einen Fiat Panda und einen Jeep und fuhr davon, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge notierte sich dessen Kennzeichen und alarmierte die Polizei, die den Wagen kurz darauf in St. Georgen antraf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 62-jährige Fahrer stark betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 3 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Er musste sein beschädigtes Auto abstellen und mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

