Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Ausgelöste Brandmeldeanlage stellt sich als Fehlalarm heraus

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem vermeintlichen Brand bei einem Unternehmen für Oberflächentechnik ist die Aldinger Feuerwehr am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, in die Brunnenstraße ausgerückt. Schnell stellte die mit fünf Fahrzeugen und 40 Mann eintreffender Wehr fest, dass kein Brand vorlag. Vermutlich lag eine technischer Defekt an einem der Brandmelder in einer Produktionshalle des Unternehmens vor.

