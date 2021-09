Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Straßenraub auf der Vivaldistraße - Wer kann Angaben zum Räuber machen?

Bochum / Wattenscheid (ots)

Am späten Freitagabend, 17. September, ist es in Wattenscheid zu einem versuchten Raubdelikt gekommen. Die Polizei fragt: "Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen?".

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein 32-jähriger Kölner kurz vor 21 Uhr an der Vivaldistraße von einem bisher unbekannten Mann attackiert. In Höhe der Hausnummer 11 wurde der 32-Jährige von hinten angegriffen. Der Kriminelle zog den Mann am Rucksack zu Boden und trat nach Zeugenangaben auf ihn ein. Mit gebrochenem Deutsch verlangte der Räuber die umgehängte Tasche, doch der 32-Jährige ließ nicht los.

Letztlich flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute den Wattenscheider Hellweg in Richtung Westenfelder Straße und konnte wie folgt beschrieben werden: augenscheinlich Ausländer, zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß und war dunkel bekleidet.

Bei dem Übergriff wurde der 32-Jährige leicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim örtlichen Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit bei der Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 zu melden.

