Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Zeugen gesucht (20.08.2022)

Furtwangen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Furtwangen einen Unfall verursacht. Der Unbekannte fuhr mit einem hellen Auto in Richtung Furtwangen und geriet etwa einen Kilometer vor Ortsbeginn auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Unimog mit Anhänger entgegenkam. Dessen 29-jähriger Fahrer wich nach rechts auf das Straßenbankett aus, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei schaukelte sich der Anhänger auf und kippte um. Die aus Brennholz bestehende Ladung verteilte sich auf einer Wiese neben der Straße. Der Unfallverursacher fuhr ohne Anzuhalten weiter und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, der sich nach Schätzung der Polizei auf rund 15.000 Euro beläuft. Zu einer Berührung zwischen Auto und Unimog kam es nicht. Hinweise auf den Flüchtigen erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

