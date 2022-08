Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Obereschach) Autofahrerin verletzt sich bei Überschlag mit ihrem Auto (22.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 5716 zwischen Königsfeld-Neuhausen und Obereschach leicht verletzt. Eine 30-jährige Ford Fiesta Fahrerin geriet auf das rechte Straßenbankett und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab, wo er sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

