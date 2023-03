Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Auto mit Kot beschmiert, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: In Neubau eingebrochen

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstagnachmittag 16:30 Uhr und Mittwochvormittag 07 Uhr Zutritt zu einem Neubau in der Gaildorfer Straße. Dazu brach er mit Gewalt eine dortige Türe auf und entwendete in der Folge mehrere Werkzeuge. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Mainhardt: Auto mit Kot beschmiert

Zwischen Freitag und Montag beschmierte ein Vandale einen in der Bergstraße geparkten Audi mit Hundekot. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe an dem Pkw. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07903 940016 nach Zeugenhinweisen.

Schrozberg: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 27-jähriger Ford-Fahrer war am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr auf der L1026 unterwegs. Dort kam er kurz vor der Abzweigung zur K2528 aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen, hierbei wurde der 27-Jährige leicht verletzt. Ebenfalls wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der Ford-Fahrer kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Insgesamt entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Crailsheim: Kontakt zwischen Pkw und Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr befuhr eine 55-jährige Opel-Fahrerin die Haller Straße stadteinwärts. Auf Höhe eines Lebensmittelhändlers fuhr sie in einen Kreisverkehr ein und wollte diesen weiter auf die Haller Straße verlassen. Hierbei übersah sie einen 39-jährigen Fußgänger, welcher die Fahrbahn über einen dortigen Zebrastreifen in Richtung Hirtenwiesen querte. Bislang ist unklar ob es zum Kontakt zwischen dem Fußgänger und dem Pkw kam, weshalb das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 nach Zeugen sucht, welche den Vorfall beobachtet haben.

Fichtenau: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch gegen 23:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer die Krettenbacher Straße von Matzenbach kommend in Richtung Krettenbach. In einem dortigen Waldgebiet verlor er in der Folge seiner Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum und wurde zurück auf die Straße geschleudert, wo der Mercedes zum Stehen kam. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von etwa 41 000 Euro. Beim Fahrer des Mercedes wurde eine Blutentnahme durchgeführt, er blieb für weitere Untersuchungen in einem Klinikum.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell