Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kaminbrand - Container entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Feuerwehreinsatz

Der Kamin eines Wohnhauses in der Straße Diebsäcker fing am Dienstagabend gegen 20 Uhr Feuer. An dem Abend waren in dem Wohngebäude Holzöfen befeuert, wodurch der Kaminbrand entstand. Die örtliche Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte gelöscht werden. Den ersten Feststellungen zufolge entstand am Gebäude kein Schaden.

Murrhardt: Container entwendet

Auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Fritz-Schweizer-Straße wurden in der Nacht zum Dienstag zwei Lagercontainer im Wert von ca. 30.000 Euro entwendet. Die beiden Behältnisse waren beide leer und müssten mit einer entsprechenden Zugmaschine abtransportiert worden sein. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Altenheims in der Stettener Straße ereignete sich am letzten Freitag in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 21 Uhr eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß gegen einen dort parkenden Pkw Mercedes und verursachte ca. 2000 Euro Fremdschaden. Der Vorfall wurde von dem unbekannten Unfallverursacher nicht angezeigt. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Weinstadt: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer einen Gemeindeverbindungsweg von der Weinbergstraße abgehend. Auf dortiger Straße kam ihm eine 26-jährige Radfahrerin entgegen. Da der 47-Jährige nicht so weit wie möglich am rechten Fahrbahnrand fuhr, kam die 26-jährige zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Zudem entstand am Fahrrad Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

