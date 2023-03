Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Aufgefahren - aufgeschoben

Auf rund 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag verursachte. Gegen 15.30 Uhr fuhr er mit seinem Audi kurz vor dem Kreisverkehr Steinbeisstraße auf den verkehrsbedingt abbremsenden Mazda eines ebenfalls 19-Jährigen auf. Der Mazda wurde durch die Wucht des Aufpralls im weiteren Verlauf auf den vor ihm stehenden VW Touran einer 42-Jährigen aufgeschoben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Beim Abbiegen auf der B 29 geriet eine 40-Jährige mit ihrem VW Touran zu weit nach rechts, wobei das Fahrzeug in einen Graben rutschte.

Bopfingen: Aufgefahren

Kurz nach der Abzweigung Kalkofen fuhr eine 80-Jährige am Dienstagmittag gegen 14 Uhr mit ihrem Nissan auf einen stehenden Lkw auf. Bei dem Unfall erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 8.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Bereits zwischen Donnerstag, 23.02. und Freitag, 24.03. beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen VW Golf, der in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mögglingen: Technischer Defekt löste Brand aus

Rund 5000 Euro Schaden entstand am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr beim Brand eines Traktors. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, löste vermutlich ein technischer Defekt das Feuer an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug aus, als es auf der Kreisstraße 3282 unterwegs war.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw beschädigte am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr beim Wenden einen in der Straße "Im Benzfeld" aufgestellten Stromkasten, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

In der Schmidstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 2 Uhr ein Fahrzeugbrand. Der parkende Pkw fing den Feststellungen zufolge an der Fahrzeugfront Feuer und wurde im Motorraum auch völlig zerstört. Die örltiche Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften im Einsatz. Personen oder andere Gegenstände kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

