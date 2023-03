Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Weinstadt: Mit entgegenkommenden PKW kollidiert

Ein 66-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 7.40 Uhr in der Hauptstraße links an einem am Fahrbahnrand parkenden Auto vorbei. An dieser Engstelle missachtete er dabei den Vorrang eines entgegenfahrenden Renault-Fahrers. Es kam zur Kollision im Begegnungsverkehr, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag beschädigte, in der Zeit von 7:50 Uhr bis 8 Uhr, ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausfahren einen Mercedes Sprinter, der auf einem Discounterparkplatz in der Devizesstraße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 entgegen.

