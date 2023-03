Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Unfallflucht, Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Fenster eingeworfen

Ein Vandale warf zwischen Freitagabend 17 Uhr und Montagmorgen 08 Uhr ein Fenster des historischen Bahnhofs in der Dorfstraße ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Stromkasten angefahren

Zwischen Mittwoch und Donnerstag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rückwärtsfahren einen in der Alexander-Schmorell-Straße stehenden Stromkasten. Anschließend fuhr der Verkehrsteilnehmer davon und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Container beschmiert

Auf dem Volksfestplatz in Crailsheim beschmierte ein Vandale zwischen Freitagnachmittag 13:30 Uhr und Montagmorgen 07 Uhr mehrere dort abgestellte Baucontainer und Bauschranken mit blauer und schwarzer Farbe. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montagabend gegen 19:40 Uhr begann ein 36-jähriger Mann in einem Fast-Food-Restaurant in der Haller Straße zu randalieren. Dort beschädigte er die Einrichtung einer Toilette und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Wenig später wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Mann sich im Bereich der Friedrich-Heyking-Straße aufhalte und dort Personen bedroht. Der 36-Jährige konnte durch die Beamten in der Folge im Bereich der Burgbergstraße angetroffen werden. Dort versuchte er zunächst vor den Polizisten zu flüchten. Er konnte allerdings eingeholt und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte er mehrfach die eingesetzten Beamten. In der Gewahrsamseinrichtung versuchte er dann mehrfach die Beamten zu Treten und leistete gegen die Gewahrsamnahme Widerstand. Gegen den 36-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell