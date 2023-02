Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Jugendlicher klettert im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung auf ein Baugerüst

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Zwischenfall mit einem 16-jährigem Jugendlichen. Aus noch unerklärlichen Gründen bestieg dieser ein Baugerüst unweit des Veranstaltungszeltes. Er kletterte außen am Gerüst, ohne Sicherung, bis ins 3. OG. auf eine etwaige Höhe von 6-8 Metern. Dabei schrie er laut vor sich hin. Aufgrund der großen Anzahl von Festbesuchern, blieb diese Aktion nicht unbeobachtet. Eine bereits vor Ort befindliche Polizeistreife konnte zeitnah das Gerüst beklettern und den Jungen im 3. OG antreffen und somit von weiteren Aktionen abhalten. Da der Jugendliche sich nicht beruhigte, musste er auf dem Gerüst in Höhe des 2. OG fixiert werden. Im Anschluss konnte er nur unter großer Mühe mit der herbeigerufenen Feuerwehr, mittels Drehleiter, vom Gerüst verbracht werden. Danach wurde er in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verlegt. Der 16-jährige hatte zuvor dem Alkohol zugesprochen. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten.

