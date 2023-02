Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Mayen, B262, Richtung Polcher Strasse (ots)

Am 18.02.23, gegen 10:50 Uhr, ereignete sich an der Lichtzeichenlage B 262, Fahrtrichtung Polcher Strasse, in Mayen, ein Verkehrsunfall. An der rot zeigenden Lichtzeichenanlage befand sich der Geschädigte mit seinem PKW. Vor ihm befand sich ein weitere Verkehrsteilnehmer in einem weißen Kastenwagen. Dieser Kastenwagen rollte oder fuhr plötzlich ein Stück zurück und touchierte den hinter ihm wartenden Verkehrsteilnehmer. Zeitgleich sprang die Ampel auf grün und der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Mayen Innenstadt/Polcher Strasse. Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. das Fahrzeug geben. Hinweise bitte an die Polizei Mayen.

