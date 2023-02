Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf, Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sinzig

Remagen (ots)

Am 16.02.2023, gegen 13:40 Uhr kam es in Sinzig, Kölner Straße im Bereich der Ahrbrücke zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ersten Angaben zu Folge soll ein 57-jähriger Radfahrer auf dem Fahrradschutzstreifen über die Brücke in Richtung Innenstadt Sinzig gefahren sein. In der Folge sei der Radfahrer durch einen Pkw touchiert worden, zu Boden gestürzt und leicht verletzt worden. Der Pkw, welcher in den Vorfall involviert war, entfernte sich von der Unfallstelle, konnte in der Folge jedoch durch die Polizei Remagen festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben jedoch, dass bisher ungeklärt ist, ob es tatsächlich zu einem Zusammenstoß kam. In diesem Zusammenhang werden Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Polizeiinspektion Remagen, Tel.: 02642-9382-0

