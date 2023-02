Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Adenau (ots)

Am Mittwoch, 15.02.2023, kam es in dem Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 17:25 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Pizzeria Aviano in Adenau zu einem Verkehrsunfall, wobei sich das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Ein bisher namentlich unbekannter Postbote konnte beobachten, wie ein schwarzer PKW der Marke BMW, beim rückwärtigen Ausparken gegen das Fahrzeug des Geschädigten stieß.Der BMW hätte sich dann in Richtung Wimbachstraße von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen. Die Polizei Adenau sucht nun Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem unfallflüchtigen BMW machen können. Auch der bisher namentlich unbekannte Postbote möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Adenau unter 02691/9250 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell