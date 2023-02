Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Schaustellerpackwagens

Adenau (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Betreiber eines Schaustellerbetriebes, als er am Montag, 13.02.2023 den Abstellort seiner Wagen überprüfte. Hierbei stellte er fest, dass das Winterlager seiner Wagen, ein alter Bahntunnel in der Gemarkung Wershofen an die L 74 angrenzend, aufgebrochen worden war. Neben dem Diebstahl eines dreiachsigen Packwagens, in dem sich 23 Autoscooter befanden, wurde weiterhin versucht, einen Verkaufswagen zu entwenden was jedoch misslang und bei dem Versuch größerer Sachschaden entstand. Die Grundfarbe des Packwagenaufbaus war in weiß gehalten, der untere Rand in roter Farbe abgesetzt. Abschließend wurde noch eine mobile Hebebühne entwendet, die sich ebenfalls an der genannten Örtlichkeit befand. Der Diebstahl dürfte unter Zuhilfenahme einer Zugmaschine erfolgt sein. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe fünfstellige Summe. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Adenau entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell