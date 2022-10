POL-VIE: Tönsivorst-St.Tönis: Sachbeschädigung durch Feuer - Polizei bittet um Hinweise

Grefrath-Mülhausen (ots) - Am 30.10.2022 hat es zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr einen Diebstahl an einem Pkw auf dem Holter Weg in Grefrath-Mülhausen gegeben. Unbekannte Täter entwendeten den dort geparkten, grauen Toyota Corolla. Der Pkw hat das amtliche Kennzeichen KK-BA 165. Falls Sie Angaben zu dem Diebstahl- oder dem Verbleib des Wagens geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (1040) ...

