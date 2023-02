POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Adenau (ots) - Eine böse Überraschung erlebte der Betreiber eines Schaustellerbetriebes, als er am Montag, 13.02.2023 den Abstellort seiner Wagen überprüfte. Hierbei stellte er fest, dass das Winterlager seiner Wagen, ein alter Bahntunnel in der Gemarkung Wershofen an die L 74 angrenzend, aufgebrochen worden war. Neben dem Diebstahl eines dreiachsigen Packwagens, in dem sich 23 Autoscooter befanden, wurde weiterhin ...

mehr