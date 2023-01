Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Apolda (ots)

In den Abendstunden des 03. Dezember 2022 fand, anlässlich der Wiedereröffnung des "Klubhauses 2.0", bis in die Morgenstunden des darauffolgenden Tages eine Feierlichkeit in Apolda, am Weimarer Berg, statt. Ein 37-jähriger Geschädigter, welcher als Gast zugegen war, wurde am 04.12.2022 im Tatzeitraum 00:00 Uhr bis ca. 03:00 Uhr zuerst auf der Toilette und danach auch vor dem Klubhaus durch unbekannte Täter nicht unerheblich verletzt. Aufgrund des hohen Personenaufkommens zur Feierlichkeit wird davon ausgegangen, dass unbeteiligte Gäste den Sachverhalt mitbekommen haben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena zu melden.

Die Erreichbarkeit ist unter 03641 81 2464 oder per Mail an K4.KPI.Jena@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell