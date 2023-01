Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer zerstören Frontscheibe

Saale-Holzland (ots)

In der Silvesternacht beschädigten Unbekannte ein Fahrzeug in Hermsdorf. Der 69-jährige Halter hatte seinen Pkw VW am Samstag gegen Mittag in der Erich-Weinert-Straße abgestellt. Sonntagfrüh bemerkte der Mann, dass Randalierer einen Stein gegen seine Windschutzscheibe geworfen hatten. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich telefonisch unter der 036428-640 zu melden.

