LPI-J: Feuerwerkskörper beschädigt Pkw

Jena (ots) - Das Motorrad eines 43-Jährigen wurde am vergangenen Wochenende aus der Tieckstraße in Jena entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Maschine der Marke KSR Moto mit 125 Kubik. Der Halter hatte das Fahrzeug, welches mit einer Lenkradsperre gesichert war, am Samstagabend an seinen Wohnanschrift abgestellt. Den Diebstahl bemerkte der Geschädigte am Sonntagmorgen. Das entwendete Fahrzeug hat einen Wert von 1800,- Euro. Die Polizei Jena hat die ...

mehr