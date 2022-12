Hüfingen (ots) - Ein Brandstifter hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.30 Uhr an zwei in der Straße "Weitengasse" geparkten Autos Feuer gelegt. Der Unbekannte zündete einen Audi A 6 und einen VW Polo an, die auf einem größeren Parkplatz beim Haus Nummer 4 geparkt waren. Die alarmierte Feuerwehr konnte beide Brände löschen; dennoch entstand Sachschaden, den ...

