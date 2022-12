Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Autos angezündet (08.12.2022)

Hüfingen (ots)

Ein Brandstifter hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.30 Uhr an zwei in der Straße "Weitengasse" geparkten Autos Feuer gelegt. Der Unbekannte zündete einen Audi A 6 und einen VW Polo an, die auf einem größeren Parkplatz beim Haus Nummer 4 geparkt waren. Die alarmierte Feuerwehr konnte beide Brände löschen; dennoch entstand Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro bezifferte. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder möglicherweise sogar Hinweise zum Täter machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell