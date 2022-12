POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Stockacher Straße - grauen Opel Astra gestreift

Trossingen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Autowerkstatt an der Christian-Weiß-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Haupteingangstür auf und gelangten so in die Innenräume der Werkstatt. Ob die Einbrecher dort Beute machten ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen in ...

