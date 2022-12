Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Autowerkstatt

Trossingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Autowerkstatt an der Christian-Weiß-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Haupteingangstür auf und gelangten so in die Innenräume der Werkstatt. Ob die Einbrecher dort Beute machten ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich der Christan-Weiß-Straße aufgefallen ist, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell