Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

Singen (ots)

Am Mittwochabend ist ein Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs gewesen. Gegen 19 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit einem Jaguar auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zeppelinstraße. Dort ließ der junge Mann mehrfach den Motor laut aufheulen, woraufhin er von einer Streife des Polizeirevier Radolfzell kontrolliert wurde. Dabei fiel den Beamten starker Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Der 27-Jährige musste sein Auto stehen lassen und neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Da der junge Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine sofortige Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro bezahlen.

