Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht (19.08.2022)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 22:20 Uhr bog der Fahrer eines Pkw Peugeot 407 von der Espenstraße nach rechts in die Hauptstraße in Blumberg ein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit brach der Pkw nach links aus und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei lösten die Airbags aus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der bisher unbekannte Pkw Lenker und sein Beifahrer stiegen aus dem verunfallten Fahrzeug und setzten sich zunächst an die gegenüberliegende Bushaltestelle. Nachdem mehrere Zeugen hinzukamen, entfernten sich die beiden Männer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben bzw. sachdienliche Angaben zur Identität der Männer machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 83783-0 erbeten.

