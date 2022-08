Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Taschendiebe im Einkaufsmarkt unterwegs

Engen (ots)

Opfer von Taschendieben ist eine Frau am Freitagmorgen in einem Einkaufsmarkt auf der Hauptstraße geworden. Die Diebe stahlen der 80-Jährigen den Geldbeutel aus ihrer am Einkaufswagen hängenden Handtasche. Neben Bargeld befanden sich darin auch diverse persönliche Dokumente. Immer wieder werden Personen beim Einkaufen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben. Tipps, wie man sich gegen derartige Diebstähle schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell