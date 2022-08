Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A98, Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand

A98, Orsingen-Nenzingen (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf der Autobahn 98 zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein Smart forfour geriet während der Fahrt, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Die Feuerwehr Stockach löschte das auf dem Standstreifen stehende brennende Auto. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr wurde während der Lösch- und Bergearbeiten an der Brandstelle vorbeigeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

