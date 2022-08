Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Untertorstraße und Walchnerstraße am Donnerstagvormittag schwer verletzt worden. Ein 46-jähriger Rennradfahrer war auf der Untertorstraße in Richtung Böhringer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Walchnerstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, von der Walchnerstraße in Richtung Josef-Bosch-Straße fahrenden Toyota einer 63 Jahre alten Frau. Der Radler prallte gegen das Auto und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Toyota entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Rennrad in Höhe von 200 Euro.

