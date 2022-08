Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tennenbronn, Lkr. Rottweil) Wanderinnen stürzen an der Ruine Ramstein

Tennenbronn (ots)

Am Donnerstagnachmittag sind zwei Wanderinnen an der Ruine Ramstein gestürzt und dabei verletzt worden. Eine 78 Jahre alte Frau war mit ihrer 53-jährigen Tochter unterhalb der Ruine Ramstein beim Wandern. Im steilen Gelände kam die 78-Jährige ins Rutschen und fiel rund 30 Meter den Hang hinunter. Beim Versuch die Mutter zu halten, rutschte die Tochter ebenfalls ab. Beide Frauen erlitten Verletzungen. Sie mussten durch die Feuerwehr Tennenbronn und die Bergwacht Rottweil gerettet werden. Rettungswagen brachten die verletzten Frauen anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus.

