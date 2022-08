Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Dunningen (ots)

Ein betrunkener Radfahrer ist in der Nacht auf Freitag auf der Dorfbachstraße gestürzt und hat sich verletzt. Ein 31 Jahre junger Mann fuhr mit einem Pedelec auf der Dorfbachstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei geriet er mit seinem Fahrrad gegen den Bordstein und stürzte. Der Radler, der einen Helm trug, verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von knapp drei Promille bestätigte den Verdacht. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo er zudem auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Am Pedelec entstand kein Schaden.

