Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Unbekannter Täter beschädigt Fensterscheibe eines Lebensmittelmarkts - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.07.22, beschädigte ein bislang unbekannter Täter gegen 0.00 Uhr die Scheibe einer Eingangstür eines Lebensmittelmarktes in der Rieselfeldallee. Nachdem er gestört wurde, floh der Unbekannte in Richtung Clara-Grunwald-Schule. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 175 cm groß sowie etwa 25 Jahre alt, er trug ein blaues T-Shirt, eine schwarze Cap und eine lange Jeanshose. Außerdem führte er ein Brecheisen oder einen ähnlichen Gegenstand mit sich. Der Polizeiposten Rieselfeld (Tel. 0761/476870-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft geben können. Außerdem nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd (0761/882-4421) Hinweise entgegen.

ek

