Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Gasgeruch in Einfamilienhaus - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Freiburg (ots)

Gasgeruch in einem Einfamilienhaus in Albbruck rief am Dienstagmittag, 12.07.2022, Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Kurz vor 14:00 Uhr war das ausgetretene Gas gemeldet worden. Neben den Einsatzkräften wurde auch der Energieversorger verständigt. Nachdem die Gaszufuhr unterbrochen worden war, stellte sich eine alte undichte Camping-Gaskartusche als die Ursache des Gasgeruchs heraus. Diese war im Keller des Hauses gelagert. Die Kartusche wurde beseitigt und die Luft in den Kellerräumlichkeiten abgesaugt.

