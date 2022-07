Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 12.07.2022, hat sich eine 18 Jahre alte Autofahrerin auf der K 6517 am Ortsausgang von Birkendorf überschlagen. Kurz vor 23:00 Uhr hatte sie die Kontrolle über ihr Auto verloren und war von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich. Die eingeschlossene und leicht verletzte Fahrerin konnte von zwei Ersthelferinnen aus ihrem Pkw befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber kam sie in eine Klinik. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

