Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.07.2022, gegen 14:30 Uhr, ist bei Bauarbeiten eine Gasleitung beim Rheinuferweg in WT-Waldshut beschädigt worden. Ein Bagger hatte die Leitung touchiert, so dass Gas ausströmte. Das Gebiet wurde abgesperrt. Die Feuerwehr und der Energieversorger machten sich auf die Suche nach dem Leck und dichteten es ab. Weitere Evakuierungsmaßnahmen waren nicht notwendig.

